Новое исследование показало, что ругань может повышать физическую работоспособность, передает euronews.com. Ученые выяснили, что нецензурные слова помогают людям быть более сосредоточенными, уверенными и меньше отвлекаться во время физических нагрузок.

Результаты исследования, опубликованные в журнале American Psychologist, свидетельствуют о том, что использование ругательств способствует более эффективному выполнению упражнений.

По словам руководителя работы, психолога Ричарда Стивенса из Университета Кил, ругань помогает временно снять внутренние и социальные ограничения, что позволяет человеку задействовать больший физический потенциал.

В ходе двух экспериментов 192 участника выполняли отжимания, повторяя либо ругательное, либо нейтральное слово. Те, кто ругался, выдерживали нагрузку дольше и чаще сообщали о высокой концентрации и уверенности в себе.

Ученые отмечают, что ругань может служить простым и доступным инструментом для повышения результативности в стрессовых и физических ситуациях.