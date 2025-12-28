Из них 52,5% - женщины.

По данным Qazstat, на начало 2025–2026 учебного года в Казахстане работало 116 вузов. В них учились 678,1 тысяч студентов, из которых 52,5% – женщины.

По специальностям в этом году студенты чаще всего выбирали:

педагогические науки – 25,4%;

инженерные, строительные и обрабатывающие профессии – 16,3%;

бизнес, управление и право – 14,1%;

информационно-коммуникационные технологии – 11,3%.

Большинство студентов – молодые люди 17–20 лет (69,5%). Среди студентов есть 25 человек в возрасте 15 лет и 11 822 человека старше 40 лет. По языку обучения: 65,6% студентов учатся на казахском, 24,8% – на русском, 9,6% – на иностранных языках. Среди иностранных студентов вузы Казахстана чаще выбирали граждане Туркменистана, Узбекистана, Китая, Индии и России.