За 10 месяцев 2025 года производство напитков увеличилось на 23%.

Согласно данным аналитического канала Data Hub, с января по октябрь на внутреннем рынке Казахстана задержалось более 3,4 миллиарда литров минеральной воды и других напитков. Это на 22% больше, чем за тот же период 2024 года, и максимальный показатель минимум за 10 лет.

Под «поступлениями на внутренний рынок» понимается сумма всего, что произведено и импортировано, за вычетом экспорта. За 10 месяцев 2025 года всё растёт: производство увеличилось на 23%, импорт — на 3%, а экспорт — на 13%. Больше всего растёт именно производство, которое составляет около 3,5 миллиарда литров из 3,9 миллиарда литров всех ресурсов. Рост на 23% по сравнению с январём–октябрем 2024 года стал самым быстрым с 2021 года.

Аналитики считают, что главная причина — двукратное увеличение производства тонизирующих напитков на основе чая. Также выросли показатели воды с сахаром и добавками и фильтрованной/очищенной воды. А вот газированная минеральная вода стала производиться меньше.

