Американская валюта значительно снизилась к тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 декабря курс доллара составил 504,60 тенге. За сутки он опустился на 7,44 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 503 тенге, продажа – 507–510 тенге;

евро: покупка – 594–596 тенге, продажа – 599–602 тенге;

рубль: покупка – 6,35–6,47 тенге, продажа – 6,55–6,80 тенге.

По данным сайта kurs.kz, в Уральске доллар можно купить в обменниках по 501 тенге, а продают его за 508. Покупка евро составила 586 тенге, продажа - 594 тенге. Российский рубль: покупка - 6,37 тенге, продажа - 6,5 тенге.