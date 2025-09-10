Иногда кажется, что Вселенная меняет правила игры, лишая возможности контролировать события, но постепенно всё налаживается.

На протяжении всего сентября планетарные транзиты будут испытывает представителей некоторых знаков зодиака на прочность, побуждая к внутренней трансформации.

Рыбы

Рыбы сейчас находятся в центре событий. В последние месяцы жизнь была неопределённой, а с ретроградным Сатурном в вашем знаке ограничения ощущаются особенно сильно. Необходимо отпустить прошлое: привычки, старые модели поведения или устаревшие представления о себе. Хотя сначала это может вызывать дискомфорт, вскоре жизнь придет в равновесие, а гармония станет реальностью при условии работы над собой.

Дева

Для Дев этот период также насыщен событиями. Недавнее Новолуние в вашем знаке усилило активность, а с приходом следующего новолуния в конце сентября вы начнёте переосмысливать цели и себя. Сейчас подходящее время для самоанализа, и к концу месяца события постепенно стабилизируются, принося гармонию и ясность, а важные уроки усваиваются легче.

Близнецы

С ретроградным Ураном в своем знаке Близнецы будут испытывать нестабильность. Но даже если ощущается зыбкая почва, постепенно всё приходит в порядок и ситуации стабилизируются. События учат вас гибкости и умению адаптироваться к неожиданным изменениям. Время подходит для того, чтобы пересмотреть привычные шаблоны поведения, избавиться от лишнего и сосредоточиться на личном развитии.

Скорпион

С начала года Скорпионы сталкиваются с активностью в различных сферах. В конце сентября Марс входит в ваш знак, принося прилив энергии, вдохновения и жизненных сил. Даже если ранее ощущалась нехватка мотивации, в сентябре постепенно приходит контроль, а разочарования уходят на второй план. Умение превращать трудности в стимул становится ключевым фактором успешного месяца.

