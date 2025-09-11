Участок трассы Атырау — Уральск закроют на ремонт

В связи с проведением средних ремонта с 11 сентября временно закроют одну сторону участка дороги от железнодорожного моста по трассе Атырау—Уральск до кольцевой дороги проспекта Тайманова.

Как сообщили в акимате Атырау, в связи с проведением средних ремонта с 11 сентября временно закроют одну сторону участка дороги по трассе Атырау—Уральск от железнодорожного моста до кольцевой дороги проспекта Тайманова. На какой срок закроют дорогу не сообщается.

