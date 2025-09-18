На празднование пригласили популярных ведущих.

Кто из казахстанских звёзд будет поздравлять уральцев с Днём города

В течение всей этой недели в Уральске отмечают День города. Традиционно день рождения Уральска отмечается в сентябре. К этой дате в городе открываются и передаются в эксплуатацию различные объекты. Этот год не стал исключением: на пользование уральцам передают социальные объекты, планируется открытие нового памятника напротив Салтанат сарайы, открытие нового сквера на набережной реки Урал и новых зон отдыха.

Основное празднование пройдёт 20 сентября в 20:00 на Площади первого президента. Для уральцев приготовили гала-концерт «Туған қалам – Орал». Тут же будут награждать победителей экологического конкурса «Жасыл қала», конкурса «Лучший будущий специалист рабочих профессий» и авторов лучших творческих работ.

Ведущими вечера будут популярные казахстанские шоу-мены Газиз Ерболат и Акболат Отебай. Поздравлять уральцев с Днем города приедут Даурет Сайтханов, Еркеш Хасен, IL’HAN, JazzDauren, ABYROI, Алина Герц, Яна, Ракета, Ерлан Қазбаев. А завершится вечер праздничным фейерверком.

Кстати, в связи с проведением праздничного гала-концерта, приуроченного ко Дню города, а также подготовительными работами к нему, движение автотранспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би будет временно ограничено с 9:00 18 сентября до 9:00 21 сентября.