В августе 2025 года Chevrolet Cobalt вновь стал абсолютным лидером казахстанского авторынка. По данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), именно эта модель заняла 1-е место по продажам, разойдясь тиражом в 2 050 автомобилей за месяц.

Chevrolet Cobalt давно заслужил репутацию «народного автомобиля»: его ценят за надёжность, экономичность и доступность. И теперь у покупателей появилось ещё больше причин выбрать именно его.

С сентября стартовала новая акция «БҰЛ БАҒА, БҰЛ ПАЙДА!», в рамках которой Chevrolet Cobalt предлагается по выгодной цене:

Бұл баға – от 6 790 000 ₸ / Бұл пайда – Chevrolet Cobalt (2025 года выпуска)

А вместе с ним – и другие популярные модели:

Бұл баға – от 7 490 000 ₸ / Бұл пайда – Chevrolet Onix





Бұл баға – 10 240 000 ₸ / Бұл пайда – Chevrolet Tracker

Эта инициатива отражает стратегию бренда Chevrolet – делать автомобили максимально доступными для казахстанцев, сохраняя качество и надёжность бренда.

Подробности акции – у официальных дилеров Chevrolet по всей стране или по номеру 7810.