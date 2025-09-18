Трагедия произошла 17 сентября 2025 года в 00:54 на участке Акадыр – Караганда, перегоне Жарык – Дария.

По данным АО «НК «ҚТЖ», этот участок считается неохраняемым регулируемым железнодорожным переездом.

При следовании пассажирского поезда со скоростью 92 км/ч машинист применил экстренное торможение из-за выезда на пути легкового автомобиля марки Mazda, но избежать столкновения не удалось.

Водитель автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

АО «НК «ҚТЖ» выражает соболезнования родным и близким погибших и призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил проезда железнодорожных переездов. Особая внимательность необходима в ночное время, когда риск ДТП возрастает.