В регионе проводится ОПМ «Безопасная дорога».

600 грубых нарушений ПДД выявили в первый за два дня ОПМ в ЗКО

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, с начала года на дорогах области зарегистрировано 818 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 48 человек, свыше тысячи участников дорожного движения получили различные травмы.

Для снижения аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 15 по 30 сентября на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

– Основные причины ДТП по-прежнему связаны с грубыми нарушениями правил дорожного движения: превышением скорости, неправильным обгоном, нарушением правил маневрирования, а также несоблюдением правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, - говорят полицейские.

Уже в первый день проведения мероприятия сотрудниками полиции было выявлено свыше 300 грубых нарушений ПДД, в том числе:

задержаны 8 водителя в состоянии алкогольного опьянения;

выявлены 27 фактов управления транспортом лицами, не имеющими права управления;

задержаны 12 водителей, лишённых права управления, но вновь севших за руль;

56 случаев использования мобильного телефона во время движения;

34 нарушений правил эксплуатации транспорта (управление без госномерных знаков или незарегистрированными авто);

93 нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, а также неиспользование ремней безопасности;

15 фактов непредоставления преимущества пешеходам;

162 нарушения правил дорожного движения самими пешеходами.

Полиция региона просит жителей и гостей ЗКО быть предельно внимательными за рулём, строго соблюдать ПДД и регулярно проверять техническое состояние авто. Пешеходов попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах