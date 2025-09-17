По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, с начала года на дорогах области зарегистрировано 818 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 48 человек, свыше тысячи участников дорожного движения получили различные травмы.
Для снижения аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 15 по 30 сентября на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
– Основные причины ДТП по-прежнему связаны с грубыми нарушениями правил дорожного движения: превышением скорости, неправильным обгоном, нарушением правил маневрирования, а также несоблюдением правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, - говорят полицейские.
Уже в первый день проведения мероприятия сотрудниками полиции было выявлено свыше 300 грубых нарушений ПДД, в том числе:
- задержаны 8 водителя в состоянии алкогольного опьянения;
- выявлены 27 фактов управления транспортом лицами, не имеющими права управления;
- задержаны 12 водителей, лишённых права управления, но вновь севших за руль;
- 56 случаев использования мобильного телефона во время движения;
- 34 нарушений правил эксплуатации транспорта (управление без госномерных знаков или незарегистрированными авто);
- 93 нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, а также неиспользование ремней безопасности;
- 15 фактов непредоставления преимущества пешеходам;
- 162 нарушения правил дорожного движения самими пешеходами.
Полиция региона просит жителей и гостей ЗКО быть предельно внимательными за рулём, строго соблюдать ПДД и регулярно проверять техническое состояние авто. Пешеходов попросили переходить проезжую часть исключительно в установленных местах