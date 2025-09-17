Его признали виновным сразу по пяти статьям уголовного кодекса.

17 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор в отношении обвиняемого в мошенничестве, изнасиловании и убийстве беременной женщины с особой жестокостью. Кроме этого, его обвинили в краже и угоне. Убитой женщиной, найденной в собственном доме в ЖК «Французский квартал», оказалась 46-летняя Бибигуль Шпанова. Она работала начальником отдела в компании NCOC и более 20 лет проработала в нефтегазовой сфере. .

Из материалов дела следует, что в 2022 году потерпевшая купила квартиру в Атырау, где познакомилась с сантехником. Тот, обсуждая будущий ремонт, и войдя в доверие, узнал о планах потерпевшей купить парковочное место. У сантехника возник преступный умысел на мошенничество: он убедил потерпевшую в том, что через сотрудников организации поможет купить место со скидкой и получил от нее 400 тысяч тенге предоплаты. Деньги он присвоил себе. Позже женщина неоднократно напоминала ему о договорённости.

Через год она снова позвонила сантехнику, напомнив о парковке и предупредила, что в случае не разрешения вопроса подаст жалобу. Кроме того, она сообщила о своей беременности и заявила, что больше ждать не будет. После этого сантехник в состоянии алкогольного опьянения пришёл к ней под предлогом оформления заявления. Для того, чтобы скрыть мошенничество, он надел маску и вооружившись ножом, изнасиловал и с особой жестокостью убил потерпевшую. Все это произошло в апреле 2025 года.

Подсудимый обыскал квартиру, вскрыл сейф, похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия, завладел автомобилем и мобильным телефоном. Общий материальный ущерб превысил 13 миллионов тенге.

На суде прокурор и потерпевшие настаивали на признании подсудимого виновным и просили назначит ему пожизненный срок. суд проходил в закрытом режиме.

– Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, результатами экспертиз, видеозаписями, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. Суд при назначении наказания подсудимому смягчающих обстоятельств не установил, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения — отягчающим, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговором суда, мужчина признан виновным по всем эпизодам обвинения. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Также суд обязал осужденного возместить моральный и материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.