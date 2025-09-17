Дорогу перекроют к празднованию дня города.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, 17 сентября с 18:00 до 21:00 на проспекте Назарбаева будет проводиться подготовка к концерту. 18 сентября с 15:00 до 23:00 движение автотранспорта по проспекту Назарбаева на участке от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова будет временно перекрыто. Здесь будет проходить праздничный концерт.

В акимате подчеркнули, что концерт начнётся позже, однако дорога будет закрыта заранее для обеспечения безопасности. Водителей попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.