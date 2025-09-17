Председателя правления АО «НК «КТЖ» Ануар Ахметжанов прокомментировал возобновление сообщения «Алматы – Москва».

Поезда из Алматы в Москву могут снова отменить

По данным Zakon.kz, 17 сентября 2025 года на брифинге в здании национального перевозчика он отметил, что распространенное ранее сообщение было неточным.

– Полноценный маршрут сообщением «Алматы – Москва» у нас не появился, появились только два прицепных вагона, которые в составе нашего поезда едут до Саратова, потом прицепляются к российскому поезду и едут до Москвы. Мы запустили их, чтобы проанализировать – будет ли спрос, – сказал Ахметжанов.

По его словам, при наличии большого спроса может появиться и полноценное сообщение между двумя городами.

– Если будет, тогда мы будем открывать полноценный маршрут. Такая договоренность с российскими дорогами. Если после 26 октября большого спроса не будет, мы просто отменим эти вагоны. Это тестовый режим, – объяснил спикер.



