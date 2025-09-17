В 2024 году женщине потребовалась оперативное лечение внутренних органов и при обследовании у неё обнаружили метастазы. Также выяснилось, что врач-онколог не провёл лучевую терапию.

Жительница Акмолинской области добилась от областной многопрофильной больницы компенсации морального вреда в размере 1,5 млн тенге, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Женщина с 2018 года состояла на учёте в онкодиспансере. Она была прооперирована, также ей провели 26 курсов лучевой терапии. В 2020 году пациентка прошла томографию, на которой метастаз не выявили. Ей назначили гормональную терапию. В середине следующего года пациентку сняли с учёта в связи с переездом.

По обращению пациентки департамент медицинского и фармацевтического контроля провёл проверку.

— Отсутствие динамического наблюдения пациентки и стадирования заболевания, ненаправление к онкомаммологу, нарушение ведения пациентки, отсутствие динамического контроля привели к потере сроков своевременного лечения лучевой терапией. В результате ненадлежащего оказания медицинской помощи наступили вредные последствия, — озвучили итоги проверки.

Дело рассмотрела коллегия Акмолинского областного суда, которая постановила удовлетворить иск пациентки.