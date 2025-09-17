При таких симптомах не стоит откладывать визит к врачу.

Врачи Уральска рассказали о пяти симптомах, которые нельзя игнорировать

Некоторые сигналы организма могут быть тревожным звонком и указывать на серьёзные заболевания, включая рак. Врачи поликлиники №5 Уральска предупреждают, что откладывать визит к специалисту опасно: при первых подозрительных признаках важно пройти обследование, ведь ранняя диагностика значительно повышает шансы на выздоровление.

1. Резкая потеря веса

Если вы теряете более 5 килограммов за 2–3 месяца без диет и физических нагрузок, это повод насторожиться. Подобное может быть связано с раком желудка, поджелудочной железы, лёгких или лимфомой.

2. Длительная температура

Субфебрильная температура (37,1–38,0 °С), сохраняющаяся дольше двух недель без признаков простуды или инфекции, может указывать на лимфому либо метастазы.

3. Кровь там, где её быть не должно

Появление крови в мокроте, стуле, моче, а также внеплановые кровотечения у женщин требуют срочного обследования органов ЖКТ и малого таза.

4. Уплотнения и «шишки»

Безболезненные новообразования особенно подозрительны. В таких случаях необходимо сделать УЗИ или маммографию.

5. Изменения кожи

Родинки с неровными краями, быстрым ростом или зудом, а также появление желтухи или тёмных пятен на коже могут быть опасным сигналом.

Эти симптомы не всегда означают рак, но исключить заболевание должен врач. Чем раньше будет выявлена проблема, тем выше шанс на успешное лечение.

Врачи напоминают: не игнорируйте тревожные признаки, а при первых изменениях в состоянии здоровья сразу обращайтесь за медицинской помощью.