В городе продолжают внедрять единый дизайн-код.

16 сентября под председательством заместителя акима Уральска Жандоса Дюсенгалиева состоялась встреча с предпринимателями города. Бизнесменам представили единый дизайн-код коммерческих зданий, расположенных вдоль проспекта имени Н. Назарбаева.

На встречу были приглашены владельцы объектов, находящихся на проспекте, и им представили план предстоящих работ. В рамках новых требований предусмотрено:

унификация фасадов зданий;

размещение рекламных вывесок и табличек в едином стиле;

приведение архитектурного облика города в соответствие с современными требованиями.

Представители акимата отметили, что главная цель внедрения дизайн-кода — улучшить эстетический облик города, создать удобную и привлекательную среду для жителей и гостей Уральска.

Напомним, в этом году в Уральске активно ведутся работы по реконструкции. В центре города реконструируют два сквера, в городском парке культуры отремонтировали пешеходный мост. Фасады домов на двух проспектах уже обновили, на некоторых из них рисуют муралы. Начался долгожданный капитальный ремонт зданий Казахского драматического театра имени Х. Букеевой. Театр имени Островского также закрыт на реставрацию. На площади имени Абая обновили брусчатку, посадили деревья.