Пятый день разыскивают девочку-подростка в ЗКО

Диляра Гайсина ушла из дома 13 сентября 2025 года примерно в 15:30 из дома в 13-ом микрорайоне в Аксае. На ней было чёрное платье с белыми маленькими цветочками, чёрный платок, чёрные кроссовки с белой подошвой.

Мама Диляры Гульнур отметила, что уходя дочка сказала, что пошла на площадку. Больше её никто не видел.

— Её рост 165-170 сантиметров, она плотного телосложения. Ей 16 лет. Куда на самом деле пошла Диляра неизвестно, так как камеры видеонаблюдений не зафиксировали её путь, — говорит мама девочки.

Родители обратились в полицию, стражи порядка ведут поиски пропавшей девочки.

Гульнур говорит, что Диляра была прооперирована на сердце и ногу. Она состоит на учёте у психиатра с поведенческими нарушениями, но психологических отклонений нет.

Родители надеется, что с Дилярой всё хорошо и просят, если кто-то видел или знает местонахождение Диляры сообщить по номеру +7 705 240 3882 — Гульнур.



