По данным , на скамье подсудимых — 38-летний Арман Жетписов из Рембазы. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании, краже, мошенничестве и угоне.
Пострадавшая — 46-летняя Бибигуль Шпанова, менеджер NCOC. Она обратилась к нему как к «мастеру по ремонту». Вместо помощи — жестокое нападение.
По данным следствия:
- подозреваемый зарезал женщину,
- изнасиловал,
- ограбил квартиру,
- угнал её автомобиль,
- скрылся, но был пойман позже в Мангистау.
Дело будет рассматривать судья Зарема Каримовна Хамидуллина. Процесс пройдет в закрытом формате.
Суд пройдёт в спецмежрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.