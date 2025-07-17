В Атырау завершили расследование одного из самых жутких преступлений последних лет.

По данным , на скамье подсудимых — 38-летний Арман Жетписов из Рембазы. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании, краже, мошенничестве и угоне.

Пострадавшая — 46-летняя Бибигуль Шпанова, менеджер NCOC. Она обратилась к нему как к «мастеру по ремонту». Вместо помощи — жестокое нападение.

По данным следствия:

подозреваемый зарезал женщину,

изнасиловал,

ограбил квартиру,

угнал её автомобиль,

скрылся, но был пойман позже в Мангистау.

Дело будет рассматривать судья Зарема Каримовна Хамидуллина. Процесс пройдет в закрытом формате.

Суд пройдёт в спецмежрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.