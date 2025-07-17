Сообщается, что временно приостанавливаются следующие дачные маршруты: №23а, №23б, №23д, №24.

Средний ремонт проведут на автомобильной дороге международного значения KAZ10 Актобе — Уральск —граница РФ на участке (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). На русловом мосту через реку Урал заменят деформационные швы. Об этом сообщили в Западно-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол». Общая протяженность ремонтных работ составит 7,9 километров. Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда тенге.

— Временно ограничат движение на указанном участке с 20:00 17 июля до 8:00 1 августа 2025 года. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки, — пояснили в ведомстве.

В ЖКХ ПТ и АД сообщили, что схема движения городского маршрута №12 (он ходит через центр города в село Подстепное) изменяется следующим образом:

Аэропорт – автодорога Уральск–Оренбург – ул. Гагарина – автодорога Уральск–Шымкент – объездная дорога – ул. Жангир хана – ул. Исатая-Махамбета – ул. Сарайшык – пр. Назарбаева – ул. М.Маметовой – ул. Жукова – пр. Назарбаева – ул. Темир Масина – ул. Курмангазы – ул. Пугачева и далее в обратном направлении по тому же маршруту.

Напомним, в июле 2015 года мост закрывали на средний ремонт на две недели. Тогда для дачников снизили стоимость проезда, потому что они добирались туда на двух автобусах. Позже уральный мост закрывали еще несколько раз, но как правило на 1-2 дня. К примеру, в в апреле 2023 года там поменяли ограждение, уложили новый слой асфальта и сделали диодную подсветку. А в мае 2025 года мост снова закрывали на ремонт.

Движение маршрута №12 на время ремонта моста через Урал