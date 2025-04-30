На теле женщины нашли ножевые ранения, а домашний сейф был вскрыт.

— Бибигуль Шпанова — один из тех профессионалов, кто своим трудом вносил весомый вклад в развитие крупнейших проектов страны, в том числе проекта Кашаган. Мы будем следить за ходом расследования и информировать общественность о его развитии. Безопасность граждан должна быть приоритетом для государства и работодателей, — заявили в Бюро.

В Бюро по правам человека рассказали , что убитой женщиной, найденной в собственном доме, оказалась 46-летняя Бибигуль Шпанова. Она работала начальником отдела в компании NCOC и более 20 лет проработала в нефтегазовой сфере. По предварительным данным, на теле женщины обнаружили ножевые ранения, а домашний сейф был вскрыт. Родные Бибигуль обратились в Бюро по правам человека за помощью и поддержкой. Они хотят, чтобы дело расследовали честно и справедливо.

В организации считают, что нужно тщательно изучить все обстоятельства трагедии, рассмотреть все версии, включая связь убийства с её работой, и обеспечить семье доступ к информации по делу. Также важно, чтобы расследование было прозрачным и виновные понесли наказание.

Полиция Атырауской области задержала 38-летнего подозреваемого по горячим следам. У него нашли вещественные доказательства. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведётся следствие. Подробности не раскрываются в интересах расследования.