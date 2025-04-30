Власти города рассказали, какие мероприятия ждут уральцев на 1, 7 и 9 мая

Заместитель акима города Аслан Тапишев и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Куанышбек Мухангалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщили, как в Уральске будут отмечать майские праздники и какую программу подготовили для горожан.

1 мая — День единства народа Казахстана

В этот день вручат нагрудные знаки и удостоверения новым "Почётным гражданам города Уральск".

В парке культуры и отдыха состоится легкоатлетический забег и праздничный концерт.

Также будут проходить опросы и акции: волонтёры Молодёжного центра соберут мнения горожан и опубликуют результаты в соцсетях.

На ипподроме в районе Меловых горок и в посёлке Деркул пройдут соревнования по национальным видам спорта: казахская борьба, перетягивание каната, құнан- и тай-жарыс.

В 19:00 в городском парке культуры и отдыха в честь открытия летнего сезона также пройдет концертная программа.

7 мая — День защитника Отечества

Празднование начнётся 5 мая.

5 мая на базе лагеря Атамекен для школьников проведут патриотические конкурсы: строевая подготовка, исполнение песен, сборка и разборка оружия.

В этот же день в большом зале акимата состоится торжественный приём для сотрудников полиции, Национальной гвардии, ДЧС и других служб. Им вручат благодарственные письма.

6 мая в 11:00 в Доме искусства Атамекен состоится праздничное мероприятие. В первой части программы запланированы поздравления и церемония награждения, во второй — праздничный концерт.

7 мая в Доме культуры Зенит состоится показ спектакля Мәншүк.

9 мая — День Победы

В 08:00 на памятниках «Славные дочери казахского народа», «Братская могила», памятник Т.Масину, монумент «Слава тех дней не увянет», памятник Г.Жукову пройдут церемонии возложения цветов.

В 9:00 на площади Победы у Вечного огня будет объявлена минута молчания, после чего продолжится церемония возложения цветов. После официальной части аким области и аким города навестят ветеранов, поздравят их и вручат юбилейные медали.

В 10:00 состоятся поздравления ветеранов на дому, где также пройдут небольшие концертные программы с участием городских творческих коллективов.

В областном историко-краеведческом музее к 80-летию Победы будут организованы выставки на основе музейного фонда.

На LED-экранах центральных проспектов и улиц города будут транслироваться поздравительные ролики и архивные кадры. Также на баннерах, размещённых на территории города, уже представлены поздравления на тему «80 лет Победе в Великой Отечественной войне». В честь праздника Областной казахский драматический театр имени Хадиши Бөкеевой и драматический театр имени А. Островского представят спектакли из своего репертуара. 11 мая состоится спектакль «Сабаз». Также 11 мая в Областном центре народного творчества будет показана постановка «Не для меня придёт весна».



