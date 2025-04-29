30 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +13 градусов тепла, без осадков, утром туман.

«Туман и заморозки»: погода на 30 апреля в западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», ночью + 4 градуса, туман. Ветер юго-восточный: 18 м/с.

В Атырауской области малоолачно, без осадков. Днем +18 градусов тепла. Ночью +5, осадков нет. Ветер юго-восточный: 13 м/с.

В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +15 градусов, ночью заморозки: -3 градуса ниже нуля. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +9. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

Ранее сообщалось, что еще два дня будут держаться холода в ЗКО.

Фото: pixabay.com



