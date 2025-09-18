Во время спецоперации, проведённой полицией совместно с акиматом региона, были задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений.
Среди них — заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен.
Как сообщили в департаменте полиции, операция проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025». В настоящее время в отношении подозреваемых начато досудебное расследование, изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся следственные действия.
Один из фигурантов — заместитель акима района — уже водворён в изолятор временного содержания, по остальным задержанным решается вопрос о мере пресечения.
В акимате Мангистауской области заявили о полной поддержке действий правоохранительных органов и подчеркнули, что любые противоправные действия среди чиновников не останутся безнаказанными.
