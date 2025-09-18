Среди них — заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен.

Двух районных замакима задержали из-за наркотиков в Мангистау

Во время спецоперации, проведённой полицией совместно с акиматом региона, были задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений.

Как сообщили в департаменте полиции, операция проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025». В настоящее время в отношении подозреваемых начато досудебное расследование, изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся следственные действия.

Один из фигурантов — заместитель акима района — уже водворён в изолятор временного содержания, по остальным задержанным решается вопрос о мере пресечения.

В акимате Мангистауской области заявили о полной поддержке действий правоохранительных органов и подчеркнули, что любые противоправные действия среди чиновников не останутся безнаказанными.

Фото: freepik.com