Заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов сообщил, что с 1 сентября этого года на призывных пунктах начали работу городские и районные призывные комиссии. 

До 31 декабря в ряды вооружённых сил, пограничной службы КНБ РК, национальной гвардии и службы государственной охраны пополнят более 700 призывников.

– Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения. Они предоставляются гражданам через портал электронного правительства. Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы, рассказал Альберт Бекмуханов. 

Призывникам отправляют SMS-рассылки и персональные повестки на домашние и служебные адреса. А те, кто проигнорировал повестки, с 16 сентября будут привлечены к административной ответственности.

По словам Бекмуханова, Министерство обороны выработало и исполняет предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы.

В 2024 году из призванных военнослужащих срочной службы, имеющим кредиты 17 189 человек, предоставлена отсрочка на сумму 6,6 миллиарда тенге, предоставление льгот, а именно – поступление в высшее учебное заведения без сдачи ЕНТ. Таким образом, сертификат выдали на 1500 человек, которые в течение двух лет могут поступить в учебные заведения РК.