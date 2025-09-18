Заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов сообщил, что с 1 сентября этого года на призывных пунктах начали работу городские и районные призывные комиссии.

До 31 декабря в ряды вооружённых сил, пограничной службы КНБ РК, национальной гвардии и службы государственной охраны пополнят более 700 призывников.

– Очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения. Они предоставляются гражданам через портал электронного правительства. Ответственными за оказание указанных услуг являются местные исполнительные органы, – рассказал Альберт Бекмуханов.

Призывникам отправляют SMS-рассылки и персональные повестки на домашние и служебные адреса. А те, кто проигнорировал повестки, с 16 сентября будут привлечены к административной ответственности.

По словам Бекмуханова, Министерство обороны выработало и исполняет предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы.

В 2024 году из призванных военнослужащих срочной службы, имеющим кредиты 17 189 человек, предоставлена отсрочка на сумму 6,6 миллиарда тенге, предоставление льгот, а именно – поступление в высшее учебное заведения без сдачи ЕНТ. Таким образом, сертификат выдали на 1500 человек, которые в течение двух лет могут поступить в учебные заведения РК.



