Пока система действует только в госорганизациях.

Вице-министр труда и соцзащиты Олжас Анафин прокомментировал в кулуарах мажилиса запуск онлайн-базы трудовых договоров. Теперь каждый договор будет фиксироваться в единой системе, передает Orda.kz.

Государство сможет видеть, сколько официальных мест работы есть у человека. По закону полная занятость может быть только на одной работе. Однако, как отметил Анафин, в госсекторе до сих пор есть случаи, когда один человек числится на полную ставку сразу в нескольких организациях.

Работодатели тоже получат доступ к этой информации. Когда HR проверяет кандидата, тому приходит SMS с запросом: разрешить или отказать в показе трудовой истории. Если кандидат не согласится, данные скрываются, но устроиться на работу в таком случае будет сложнее. Хотя вице-министр уверяет, что свои документы соискатели могут приносить отделу кадров и в бумажном виде.

Пока система действует только в госорганизациях. По словам чиновника, цель — не ограничить доходы, а защитить права работников и избежать переработок.

— Мы проанализировали по данным единую систему учёта трудовых договоров и выявили такие факты, где на нескольких работах работает один и тот же сотрудник, на полную занятость. Мы хотим, чтобы не было формального вот этого трудоустройства, — сказал вице-министр.

Фото: pexels.com