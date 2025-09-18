Близнецы отправились в казахстанскую армию: живым вернется только один

Об очередной трагедии в рядах казахстанской армии сообщила сестра погибшего срочника Енлик Калтаева. По её словам, отдавать долг Родине сначала отправился один из близнецов – Данияр Шынарбек. Весной вслед за ним в армию ушёл его брат-близнец Дінмұхамед Шынарбек. Они служили в воинской части в Алматинской области.

Братья сначала служили вместе, но после присяги Дінмұхамеда перевели в другую воинскую часть и разлучили с братом, хотя близнецов нельзя разлучать. Именно там и произошло трагическое событие.

– Сегодня сообщили, что Шынарбек Дінмұхамед Талғатұлы повесился. 29 августа ему исполнилось всего 19 лет. Трудолюбивый, добрый, с мечтами о будущем. Мы убиты горем и не можем поверить, что его уход объясняют как суицид, – написала девушка.

Семья погибшего срочника обратилась к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и попросили взять это дело под личный контроль.

В пресс-службе Сухопутных войск уже прокомментировали смерть военнослужащего:

– 17 сентября военнослужащий срочной службы одной из воинских частей гвардейского гарнизона совершил суицид. Возбуждено уголовное дело. Главнокомандующий сухопутными войсками направил специальную комиссию для выяснения обстоятельств, – сообщили в сухопутных войсках.

Отметим, что в Казахстане идет призывная кампания. Только из ЗКО ряды вооружённых сил РК пополнят 700 новобранцев.