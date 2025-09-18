Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Актобе задержали известного предпринимателя и блогера Сергея Койнова.

Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил журналист Михаил Казачков в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Койнов владеет сетью ломбарда «Актив» с большим количеством филиалов по всей стране. Именно там клиентам выдавались микрозаймы под крайне высокие проценты. Правоохранители отмечают, что фактически заемщики подписывали «странные договоры комиссий», законность которых вызвала сомнения.

Регуляторы не раз указывали, что микрофинансовые организации и ломбарды остаются одной из главных проблем в стране: высокие проценты часто загоняют граждан в долговую кабалу. Следствие считает, что именно так действовал бизнес Койнова.

В то же время сам предприниматель публично позиционировал себя в качестве инвестора и мецената, выпускавшего ролики о помощи начинающим бизнесменам и нуждающимся.

В рамках расследования сотрудники АФМ провели обыски и изъятие документов в десятках филиалов «Ломбарда Актив» по Казахстану.

Фото: freepik.com