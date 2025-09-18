Ремонт улицы Жумагалиева охватит участок от проспекта Назарбаева до улицы Исатая Махамбета.

Заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ Альберт Бекмухамбетов сообщил, что стартовали работы по реконструкции улицы Жумагалиева. Ремонт охватит участок от проспекта Назарбаева до улицы Исатая Махамбета.

Ранее среди жителей ходили слухи, что улицу Жумагалиева планируют продлить до Исатая Махамбета и сделать там выезд. Однако Альберт Бекмухамбетов опроверг эту информацию. По его словам, такого выезда в проекте нет — его самовольно сделали жители, и сегодня он практически не используется.

— Асфальт там остался ещё с советских времён, примерно 60–70-х годов. Мы как могли поддерживали его, выполняли текущий ремонт. На улице Жексенбаева уже уложен один слой щебня, впереди — ещё один слой, затем расклинцовка (это засыпка мелким щебнем пустот между крупными камнями в дорожном основании-прим.автора), после чего положат асфальт. Тротуары уже готовы как на улице Жумагалиева, так и на Жексенбаева. По улице Жумагалиева «Жайык теплоэнерго» свои работы завершили. Наши дорожники вывели отметку в ноль и будут завозить ПГДС, укладывать щебень, а потом асфальт. На реконструкцию выделено 287 миллионов 641 тысяча тенге из Республиканского бюджета, — рассказал Альберт Бекмухамбетов.

Проект охватывает также участки улицы Жексенбаева — до завода «Зенит» и от улицы Досмухамедова до Гумара Караша. Многие из этих улиц никогда не ремонтировались и не имели асфальтового покрытия. Общая протяжённость ремонтируемых дорог — 1,3 км. Работы выполняет местная компания ТОО «Жайык сити», которая ранее ремонтировала дороги в районах Меловые горки, шестой микрорайон и микрорайон Женис. Завершить реконструкцию планируют до 15 ноября.