По данным Министерства сельского хозяйства, с начала 2025 года цены на лопаточно-грудную часть, которая входит в перечень социально значимых продтоваров, выросли на 23,6%, тогда как общий индекс цен на социально значимые продукты составил всего 8%.



По данным сравнительного анализа, казахстанская говядина остаётся одной из самых доступных в регионе: килограмм стоит в среднем 4 715 тенге, тогда как в России — более 10 тыс., в Узбекистане — 5 227 тенге, в Армении — 5 112 тенге, в Таджикистане — 6 070 тенге.



Для сдерживания роста цен правительство ввело квоты на экспорт говядины и запрет на вывоз живого скота, а также расширяет проведение сельхозярмарок. Кроме того, ведётся контроль торговых надбавок: с начала года выявлено более 2 тыс. нарушений, наложены штрафы на 56,5 млн тенге.

Фото: pexels.com