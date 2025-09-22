В редакцию «МГ» обратились водители большегрузов, которые пожаловались, что с 19 сентября всех приехавших дальнобойщиков с товаром из России прямо с пограничного поста «Сырым» отправили на склад временного хранения.

В редакцию «МГ» обратились водители большегрузов, которые пожаловались, что с 19 сентября всех приехавших дальнобойщиков с товаром из России прямо с пограничного поста «Сырым» отправили на склад временного хранения. С этого момента водители ожидают хоть каких-то объяснений от сотрудников департамента государственных доходов ЗКО. Ситуация абсурдная, собравшиеся говорят, что среди них есть и те, у которых скоропортящиеся продукты, например соусы и шоколад, который может растаять при такой погоде и испортиться.

— Машины загоняют на СВХ с пятницы, с чем это связано непонятно для нас, какие-то препоны. Документы на грузы у нас имеются, нас загнали сюда, мы ничего не знаем, ситуация непонятная. Тут находится около полутысячи водителей. У нас к ДГД очень много вопросов по поводу прохода государственный границы и программы CarGoRuqsat (программа для регистрации в очереди для прохождения границы). Мы платим налоги, у нас всё в порядке, а нас останавливают и мы не знаем почему тут находимся. Мне вообще скрывать нечего, я чистый, — высказался дальнобойщик Андрей Казиев.

Водители говорят, вот уже третий день без нормального питания и соответствующих условий. Им даже негде справить нужду. Многие считают это издевательством. Сейчас на руках водителей непонятные для них документы, им сказали, что будет полный досмотр на СВХ. Но ни досмотра, ни объяснений они дождаться не могут.

— У нас чистые грузы, перевозим строительные материалы. По количеству, по датам, по деньгам у нас всё совпадает. Зачем так нагибают бизнес? — сказал Андрей Казиев.

Водители проезжали пост «Сырым» с разных уголков России. Те, кто проезжал транзитом, к ним вопросов на таможне не возникало, говорят они.

— Вы посмотрите возле поста «Сырым» — «Маштаково» нет практически ни одной машины, а зайдите в приложение CarGoRuqsat, там очередь на десять дней вперед. Через «Теплое» нас не пропустят, нет рентгена у российской стороны. Вот так и мучаемся, — сказал ещё один дальнобойщик по имени Рустам.

Водители возмущаются, что им придётся ещё платить за СВХ, хотя они все припаркованы на обочине дороги. 22 сентября ближе к обеду пропустили только одну фуру, её досмотрели и отпустили, рассказывают водители.

Сегодня, 22 сентября, ближе к полудню к водителям приехал заместитель начальника ДГД по ЗКО Жунус Кунчаев, он пытался успокоить собравшихся. Также замглавы департамента обещал организовать восемь окон для прохождения проверки и выделить сотрудников, и даже изменить график работы.

— Ещё раз говорю, ничего не происходит. Все шесть пограничных постов нашей области работают в штатном режиме. Есть налогоплательщики неблагонадежные, которые не исполнили уведомление. Есть у кого, значит, занижена сумма товара, есть такие товары, которые нельзя завозить. Всех кого сюда направили, к ним есть вопросы. Мы попытаемся до вечера отрегулировать, всех досмотреть и выпустить. Мы сделаем приказ и будем работать допоздна. У кого скоропорт, их отпустим первыми, — заключил Жунус Кунчаев.

Напомним, в мессенджере WhatsApp недавно распространилось сообщение о том, что якобы «из-за разногласий между Казахстаном и Россией по соглашению о таможенном союзе временно остановлен въезд и выезд грузов через границу». Позже на СВХ в Уральске началось скопление фур. С каждым часом их становилось всё больше.