После недели борьбы огонь на ТБО наконец ликвидирован.

Многодневный пожар на полигоне потушили в Алматинской области

Возгорание началось 15 сентября возле села Али.

По данным ДЧС Алматинской области, к тушению подключили 150 человек и более 70 единиц техники.

Работали подразделения ДЧС из Алматинской области, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областей. Также помогали военнослужащие трёх воинских частей и специалисты "Казселезащиты".

Огонь тлел на глубине более 10 метров, его распространению способствовали ветер и лакокрасочные изделия. В МЧС напомнили, что предприятие, эксплуатирующее полигон, дважды штрафовали за нарушения экологических и пожарных требований.