20 сентября 2025 года в сельском округе Курты Илийского района Алматинской области состоялось событие, которое войдёт в историю Казахстана. Масштабное культурное мероприятие «Самый большой караван верблюдов в мире – 2025» собрало 1000 животных и установило мировой рекорд, официально зафиксированный представителем Книги рекордов Гиннесса.

Организатором акции выступило фермерское хозяйство «Даулет-Бекет» при поддержке акимата Алматинской области. Верблюды прошли по специально подготовленному километровому маршруту. Таким образом, Казахстан более чем утроил достижение Китая, где в 2022 году в караване участвовали 365 животных.

В своём недавнем Послании президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сохранение и развитие национальной культуры — долг каждого гражданина. Эти слова нашли отражение в историческом караване.

– Сегодняшний караван — это не просто культурное мероприятие. Тысяча верблюдов символизирует наше яркое кочевое наследие, которое мы показываем миру, развиваем туризм и создаём новые возможности для экономики региона, - отметил заместитель акима области Бакытнур Бакытулы.

Для гостей установили пять юрт, открыли фуд-корт с национальными блюдами и шубатом, прошёл концерт с участием эстрадных исполнителей. Безопасность обеспечивали полиция, пожарные службы, медики и ветеринары. Мероприятие транслировалось в прямом эфире республиканских телеканалов, а среди зрителей были и иностранные туристы.

Фермерское хозяйство «Даулет-Бекет» давно известно как лидер в сфере верблюдоводства. Оно получало награды на международных выставках, в 2021 году запустило завод по переработке молока стоимостью 1 млрд тенге и сегодня экспортирует продукцию в Россию и Китай.

– Этот рекорд — не только вклад в историю, но и шаг к продвижению казахстанской продукции и культуры на мировой рынок, - подчеркнул руководитель компании Сыдык Даулетов.

Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг.

– Я впервые увидел такой масштабный караван верблюдов. Это достижение Казахстана должно считаться мировым достоянием, - сказал он.

Организаторы уверены, что событие даст новый импульс развитию туризма в регионе. Алматинская область, расположенная между Заилийским Алатау и озером Балхаш, планирует проводить больше культурных мероприятий, чтобы привлекать туристов из разных стран.