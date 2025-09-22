Казахстанцы могут проверить историю авто за 500 тенге

Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис «История авто» в мобильном приложении «ЦОН». Он позволит гражданам проверять юридическую чистоту транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане.

С помощью сервиса можно узнать сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, уплате утилизационного сбора, таможенном оформлении, особых отметках и выданных техпаспортах. Информация подтягивается из государственных баз данных в режиме реального времени.

Для получения отчета достаточно ввести VIN-код машины. Услуга платная: стоимость одной проверки составляет 500 тенге. Также доступны пакеты — 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге.

По словам разработчиков, сервис поможет снизить риски при покупке автомобилей, выявить скрытые проблемы и защитить граждан от мошенничества на рынке.

Напомним, что воспользоваться новым сервисом можно через приложение «ЦОН» в App Store и Google Play, пройдя авторизацию по ИИН и номеру телефона.