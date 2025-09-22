Компания «КТЖ — Грузовые перевозки» получила штраф на 1,42 млрд тенге за злоупотребление монопольным положением на рынке.

На неё пожаловались перевозчики не только из Казахстана, но и из-за рубежа.

По данным АЗРК, суд оставил в силе предыдущее решение первой инстанции, которое ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» пыталось оспорить. Компанию признали виновной в административном правонарушении и назначили ей миллиардное взыскание.

На некорректные действия со стороны дочерней компании КТЖ пожаловались сразу несколько компаний-перевозчиков, а также две национальные ассоциации экспедиторов из РК и КР. Расследование показало, что ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» предоставляло преимущества при составлении графиков двум другим организациям из структур «Казахстан темир жолы», а частные компании ставило в невыгодные условия.

Две фирмы, которым оказывали преференции, — АО «KTZ Express» и АО «КедентрансСервис». Обе они — такие же «дочки» КТЖ, как и сами «Грузовые перевозки».

