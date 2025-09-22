Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября сулит испытания для представителей трёх знаков зодиака.

По словам астрологов, на этой неделе важно не застрять в бесконечных размышлениях. Сохраняйте позитив, преобразовывайте энергию в созидательные действия и действуйте обдуманно.

Овен

Овны, сезон затмений всё ещё отражается на вашей жизни. Возможно, в последние недели вы сталкивались с трудностями в работе, здоровье или внутренними сомнениями. С солнечным затмением и оппозицией Луны к Сатурну ваша активность могла замедлиться. Могли появиться ощущения усталости или внутреннего блокирования, мешающие полностью раскрыть потенциал. Последние две недели могли быть тяжёлыми, поэтому забота о себе необходима для восстановления сил и продуктивности.

Дева

Девы, солнечное затмение 21 сентября 2025 в вашем знаке может выявить проблемы в отношениях, будь то личные или профессиональные. Вы осознаёте серьезность ситуации, но пока не знаете, как действовать. На этой неделе особенно остро могут проявляться вопросы границ и взаимности. Если чувствуете, что отношения исчерпали себя, сейчас самое время отпустить их. Хотя это непросто, в долгосрочной перспективе это улучшит вашу жизнь.

Рыбы

Если трудности касаются работы, трины Плутона к Урану помогут найти нестандартные решения. Венера в вашем знаке усилит вашу привлекательность и поможет выглядеть уверенно в глазах окружающих. В личной жизни проблемы могли накапливаться длительное время. Не позволяйте страху одиночества мешать делать правильный выбор для здоровой и гармоничной жизни. На этой неделе важно заботиться о себе и отдыхать.

Фото: pexels.com