С 20 сентября для четырёх знаков зодиака наступает более мирный и уравновешенный период.

В момент, когда Меркурий переходит в знак Весов, внимание сосредотачивается на справедливости и взаимном уважении. Эти четыре знака будут учиться тому, как проявлять себя в сложных ситуациях, и осознают, что настоящая сила рождается в сотрудничестве.

Телец

Если последнее время вам казалось, что многое идёт не так, то транзит Меркурия в Весах возвращает вас к равновесию. Вы ясно понимаете, что пришло время изменений – и готовы их принять. Вселенная даёт вам знак: не каждое испытание должно превращаться в борьбу. Баланс достижим, и именно туда вас ведут.

Рак

В этот день вы начнете глубже размышлять о связях с близкими и о том, насколько искренним является ваше общение. Перемены будут зависеть от вашей готовности слушать других и идти на уступки. Ваша интуиция подскажет верное направление, и стоит ей довериться.

Дева

Энергия этого дня принесёт вам послание: пора смягчить внутреннюю критику и найти гармонию с самим собой. Меньше придирок к себе – больше уверенности и уважения к собственным чувствам. Этот день может стать началом долгосрочных изменений в лучшую сторону. А учитывая, что период приходится на сезон Девы, у вас есть шанс заложить прочный фундамент для новой, более счастливой жизни.

Рыбы

Вы ясно осознаете, что отдавали слишком много, и пора восстановить баланс. Проблемы в общении могли привести к недопониманиям, и вы не единственный, кто сталкивается с этим. Но сейчас становится очевидно: именно диалог способен открыть дверь к обновлению и новой, наполненной надеждой главе. У вас есть все шансы на лучшее развитие событий, если вы поверите в это.

