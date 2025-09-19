Должны соблюдаться некоторые ограничения.

В Минтруда назвали условия, при которых можно работать в двух местах одновременно

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с Трудовым кодексом РК, казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение:

не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.

В соответствии с подпунктом 56) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса РК (далее – Кодекс), совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Согласно пункту 4 статьи 32 Кодекса, для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Кодекса, суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работе и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа.

Согласно пункта 5 статьи 92 Кодекса, работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника – совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.

Ранее появилась информация, что казахстанцам запретят работать в двух и более местах одновременно.

Фото: pexels.com