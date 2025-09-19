Днём 20 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +26 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 20 сентября

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 12 градусов. Ветер юго-восточный: 8 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На западе, юге области дождь, гроза. Днём +25 градусов тепла. Ночью +15 градусов. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днём +25 градусов, ночью +10. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Ожидается дождь, на юге области. В центре области гроза. Температура воздуха днём составит +25 градусов, ночью +18. Ветер северо-восточный: 20 м/с.