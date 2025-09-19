В филиале сообщили о мероприятиях, направленных для надежного водоснабжения и сокращения потерь воды.

8 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед народом Казахстана. В своей речи глава государства отметил, что вода — это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации.

Для обеспечения надежного водоснабжения и сокращения потерь воды в ЗКО филиал «Казводхоза» совместно с министерством водных ресурсов осуществляют ряд мероприятий. Во-первых, ведется разработка проектно-сметных документации по реконструкции трех водохранилищ, семи магистральных каналов общей протяженностью 436 километров, эксплуатирующих более 50 лет, в рамках которых предусмотрены внедрение систем автоматизированного водоучета и управления гидросооружениями.

Во-вторых, в реализуемых проектах по реконструкции Кировского водохранилища, механизированной очистке Кушумского магистрального канала и протока Чаган и начинающего проекта по реконструкции 192 км каналов подвешенных к Жанибекской обводнительной системе также предусматриваются работы по внедрению систем автоматизации.

В-третьих, ежегодно проводятся работы по проведению Многофакторного обследования ГТС, в целях оценки фактического технического состояния водохозяйственных систем и их основного оборудования, позволяющего проводить правильную эксплуатацию сооружений и в результате является основанием для работ по проектированию. В 2024 году проведены обследования на трех объектах, в 2025 году проводятся работы на четырех объектах.

– В 2024 году проведены текущий ремонт 13 ГТС и мехочистка 74 км каналов, в 2025 запланирован текущий ремонт 26 ГТС, из которых на сегодня отремонтированы 11, мехочистка 144 км каналов, из которых на сегодня очищено 100 км, работы продолжаются. В рамках финансирования Исламского банка развития предусмотрены строительство водохранилища объемом накопления 28 млн квадратных метров выше поселка Жалпактал Казталовского района и реконструкция Жайыкбайского обводнительного канала Таскалинского района, - сообщили в ЗКОФ «Казводхоз».

При поддержке министерства водных ресурсов, обновлен парк автотранспорта и специальной землеройно-строительной техники филиала. Так, в 2024-2025 годах запланировано поступление 67 единиц техники, из которых на сегодня поступило 51 единиц. Именно средства механизации выполняют совместно с рабочей силой основные функции филиала и оказывают значительное влияние на конечный результат его работы, участвуя в производстве ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах.

Разработан Комплексный план развития водного хозяйства на 2024–2028 годы, куда включены 127 мероприятий по области.

Кроме этого, по поручению акима ЗКО совместно с министерством водных ресурсов и ирригации, для приведения в единую систему управления оросительных систем области, ведутся работы по передаче из коммунальной собственности в республиканскую каналов протяженностью 826 км и систем лиманного орошения площадью 57 тысяч гектаров подвешенных к Урало-Кушумской и Жанибекской системам. До конца года работы по передаче завершатся и будут определены первоочередные и основные объемы работ по их восстановлению.