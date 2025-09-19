Цены варьируются от 600 тысяч до 1,5 миллиона тенге

Официальный партнёр Apple в стране представил стоимость новой линейки iPhone 17. Согласно данным сайта Freedom Mobile , базовый iPhone 17 будет стоить 624 990 тенге. Самый крутой смартфон из линейки в версии PRO с объёмом памяти на один терабайт будет стоить полтора миллиона тенге. Модели представлены в трех цветах: серебристый, синий и оранжевый.

Цены на новый iPhone 17:

iPhone 17 256 ГБ — 624 990 тенге,

iPhone 17 512 ГБ — 789 990 тенге,

iPhone 17 Air 256 ГБ — 779 990 тенге,

iPhone 17 Air 512 ГБ — 944 990 тенге,

iPhone 17 Air 1 ТБ — 1 104 990 тенге,

iPhone 17 Pro 256 ГБ — 859 990 тенге,

iPhone 17 Pro 512 ГБ — 1 024 990 тенге,

iPhone 17 Pro 1 ТБ — 1 184 990 тенге,

iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 934 990 тенге,

iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 1 104 990 тенге,

iPhone 17 Pro Max 1 ТБ — 1 259 990 тенге,

iPhone 17 Pro Max 2 ТБ — 1 574 990 тенге.

В продаже с официальной гарантией Apple смартфоны появятся 26 сентября 2025 года. Предзаказ стартует в ночь с 18 на 19 сентября.