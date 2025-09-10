Компания вела трансляцию презентации новых продуктов в своих социальных сетях.

Apple представила iPhone 17 и две его версии

Американский производитель электроники Apple представил новый iPhone 17, его тонкую версию iPhone 17 Air и более мощный iPhone 17 Pro.

Поясняется, что iPhone 17 оснащен чипом А19 с шестиядерным главным процессором и пятиядерным графическим. По заявлению Apple, iPhone 17 работает на восемь часов дольше, чем предыдущая модель, и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi2 для ускоренного восстановления батареи. Размер экрана составляет 6,3 дюйма.

Новый iPhone доступен в пяти цветах: черный, сиреневый, голубой, зеленый и белый.

Тонкий iPhone 17 Air, по информации Apple, обладает «вычислительной мощностью уровня MacBook Pro».

Также представлен третий вариант смартфона – iPhone 17 Pro (в трех цветах: синий, серый и оранжевый). Процессор в Pro-версии мощнее на 1 ядро по сравнению с Air.





Цена iPhone 17 начинается от 799 долларов, Air обойдется минимум в 999 долларов, Pro стартует от 1099 долларов. Их продажи начнутся 19 сентября.

Во время презентации показали и новые наушники AirPods Pro 3. Одно из главных новшеств – функции перевода с разных языков в реальном времени и слухового аппарата. Кроме того, наушники получили обновленную систему шумоподавления.