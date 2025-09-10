9 сентября столица Непала Катманду погрязла в кровавых протестах и беспорядках.

По данным «Российской газеты», разъяренная толпа протестующих в Катманду поджигала почти все госучреждения, находящиеся в непальской столице. Резиденция президента, парламент, здание генеральной прокуратуры, ведущий административный комплекс Непала дворец Сингха Дурбар – все они оказались под огнём.

Протестующие атаковали штаб-квартиры некоторых непальских партий, а также дома как действующих министров, так и бывших членов правительства. Так, в результате беспредела протестующих травмы получили экс-премьер Шер Бахадур Деуба и его жена, глава МИД Непала Арзу Рана Деуба. Бунтовщики подожгли дом и другого бывшего премьера Джаны Натха Кханала, причем из-за пожара погибла его супруга.

Вооруженные силы Непала осуществили эвакуацию из Катманду президента страны Рама Чандру Паудела и нынешнего премьера Шарму Оли. Последний уже подал в отставку – как сообщает издание Himal Press, Оли пошел на этот шаг по настоятельной рекомендации военных. О том, остается ли Паудел на президентском посту, пока достоверно неизвестно.

Портал Khabarhub рассказал, что в результате хаоса в Непале из тюрьмы Накху в Лалитпуре сбежали абсолютно все находившиеся там заключённые, которых было как минимум 1,5 тысячи. При этом полиция не препятствовала побегу преступников, открыв им проход. Издание Kathmandu Post, ссылаясь на сведения правоохранительных органов, сообщило, что еще свыше 570 зэков совершили побег из тюрьмы Джалешвар.

Само издание также пострадало от насильственных действий протестующих: серверы Kathmandu Post перестали функционировать после нападения на здание Kantipur – медиа, связанного с Kathmandu Post.

Портал Khabarhub вечером сообщил, что вооружённые силы Непала приступили к развертыванию войск на улицах Катманду и других городов, где действуют бунтовщики. А портал India Today отметил, что все погранпереходы на границе Непала и Индии закрыты, так как разъярённые протестующие добрались и сюда.

Происходящее в Непале прокомментировали в ООН. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в южноазиатской стране.

– Он крайне опечален гибелью людей. Генеральный секретарь призывает к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации насилия, – сказал Дюжаррик на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Туристы в соцсетях делятся впечатлениями о ситуации в Непале. Большинство из них не находятся в гуще событий – на центральных улицах, хотя активно общаются с очевидцами на форумах. Кроме того, в Катманду, где происходят протесты, туристы обычно не задерживаются. В Непал они приезжают, чтобы отправиться в горы.

Фото: pixabay.com