Как будут проверять водителей на опьянение: разъяснение МВД

В ведомстве подчеркнули, что изменения касаются исключительно водителей транспортных средств и применяются в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях.

Основанием для направления на проверку остаётся наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Для пешеходов и других участников дорожного движения дополнительных процедур не предусмотрено.

При этом сама процедура освидетельствования не изменилась — принципиальных новшеств нет. Главное отличие связано с формой утверждения: если ранее правила закреплялись постановлением Правительства, то теперь они утверждены приказом Министра внутренних дел. Такой шаг, как отмечают в МВД, соответствует политике децентрализации и упрощает порядок принятия подобных документов.

Водитель по-прежнему имеет право отказаться от проверки с использованием алкотестера и потребовать проведение медицинского освидетельствования. Однако отказ или уклонение от прохождения медицинской проверки станет основанием для возбуждения дела по части 4 статьи 613 КоАП.

В МВД отметили, что новые правила направлены на повышение правовой определённости и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остаётся максимально прозрачной и неизменной.

Напомним, с 15 по 30 сентября на территории ЗКО проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».