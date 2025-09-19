Аудиторы ЗКО выявили нарушения в сфере ветеринарии на 120 млн тенге

Ревизионная комиссия по Западно-Казахстанской области проверила, как работают управление ветеринарии региона и районные ветстанции. Аудит охватил три объекта: областное управление ветеринарии, Акжайыкскую и Жангалинскую районные станции.

Результат оказался тревожным: выявлены нарушения почти на 120 млн тенге. Из них:

финансовые нарушения — 30,3 миллиона тенге (к возмещению — 30,2 млн, восстановлению — 110 тысяч);

неэффективно запланированные средства — 88,8 млн тенге;

неэффективно использованные — 668,9 тысяч тенге;

процедурные нарушения — 9 случаев, дополнительно выявлен один недостаток.

Кроме того, установлен факт, содержащий признаки административного правонарушения.

Часть средств уже удалось вернуть в бюджет — более 18 млн тенге. По итогам проверки комиссия приняла постановление и выдала предписания: привлечь виновных должностных лиц к ответственности, устранить нарушения и предотвратить их повторение.

