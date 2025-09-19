Спрос на китайские автомобили в Казахстане продолжает расти, и июль 2025 года стал тому наглядным подтверждением.

По данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАО), рынок обновил рекорд по количеству проданных новых автомобилей – 20 165 единиц (+10,6% в годовом выражении). В пятерку самых востребованных марок месяца вошел Jetour с результатом 1 321 автомобиль (+26,7% к июню), следом за ним расположился JAC – 1 111 машин. За первое полугодие 2025-го Jetour реализовал 7 242 автомобиля (+86,3%), JAC – 4 727 единиц, оставаясь в числе лидеров китайского сегмента, передает inbusiness.kz.

Стоит отметить, что автомобили JAC и Jetour производятся и реализуются в Казахстане отечественной автомобильной компанией Allur на заводе в городе Костанай. Именно здесь локализовано мелкоузловое (CKD) производство таких моделей, как Jetour X70 Plus и JAC S3 – это обеспечивает стабильные поставки, контроль качества и ускоренное обновление модельного ряда. Локальная сборка также снижает зависимость от внешней логистики. Таким образом в июле больше половины из десятки самых продаваемых моделей на рынке были именно отечественного производства.

Успех моделей Jetour и JAC объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, они предлагают покупателю максимум опций уже в базовой комплектации: мультимедиа с диагональю 10–12 дюймов, кожаный салон, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и гарантия 5 лет или 150 000 км. Такой "новый стандарт базы" ранее был доступен только у более дорогих брендов, но теперь он стал нормой в сегменте доступных кроссоверов. Во-вторых, на привлекательность влияет участие ряда моделей в программах льготного автокредитования, лизинга и корпоративных закупок, а также наличие специальных акций: например, до конца сентября покупатели Jetour X70 Plus получат в подарок комплект шин и 5 бесплатных ТО.

Представители брендов отмечают не только рост интереса, но и изменение потребительского поведения: все чаще бронируются топовые комплектации и редкие цвета еще до появления автомобилей в салонах. Клиенты готовы ждать нужную версию и вставать в очередь. Как подчеркивают дилеры, высокий интерес к Jetour обусловлен не столько ценой, сколько удачным позиционированием бренда. Jetour ориентирован на молодую и активную аудиторию: выразительный дизайн, богатая комплектация и общее ощущение "дорогого" автомобиля – именно эти качества делают его выбором не "по бюджету", а по вкусу. В моделях от X70 Plus до T2 покупатели находят все, что раньше искали у более дорогих марок.

Что касается JAC – это первый китайский бренд, который официально вышел на казахстанский рынок в 2016 году. С этого момента марка последовательно наращивала присутствие: сформирована дилерская сеть, расширена линейка, запущена локальная сборка. Именно JAC во многом "обкатал" спрос на китайские автомобили в стране и задал планку рационального выбора в среднем сегменте.

Казахстанский авторынок все увереннее интегрируется в международные тренды. Китайские производители укрепляют позиции на экспортных рынках, нормализуя восприятие своих брендов как технологичных и надежных. В 2024 году Китай экспортировал 6,41 млн автомобилей, став крупнейшим в мире автоэкспортером. В 2025 году, по прогнозу CAAM (China Association of Automobile Manufacturers), экспорт составит около 6,2 млн – это сигнал перехода от количественного роста к качественному. Доля китайских марок в Европе за январь–июль 2025 года почти удвоилась, достигнув 4,8% (по данным JATO), несмотря на барьеры и регулирование, вынуждающие бренды диверсифицировать поставки за пределами ЕС и США. Для Казахстана это означает более стабильные логистические цепочки и расширение ассортимента – особенно с учетом того, что Allur активно развивает собственные производственные мощности и дилерскую сеть по всей стране.

Экспансия сопровождается и финансовыми шагами: материнская компания Jetour – группа Chery – в сентябре провела крупнейшее IPO 2025 года на бирже Гонконга, усилив инвестиционные возможности и ускорив обновление модельного ряда. Это напрямую влияет и на казахстанский рынок, где новые модели появляются все чаще.

В совокупности эти факторы приводят к заметному перераспределению долей в среднем сегменте. Кроссоверы Jetour и JAC теперь занимают ту нишу, где раньше доминировали более дорогие корейские и японские марки. Локальная сборка, гибкие условия приобретения, богатое оснащение и реальная доступность сформировали новую норму. Все это подкрепляется ростом лояльности со стороны клиентов: в дилерской среде фиксируются очереди и высокая конверсия на тест-драйвах. На фоне оживления авторынка и стабильного курса тенге именно эти бренды продолжают набирать силу – и, по всей видимости, не собираются уступать позиции.