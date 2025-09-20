Также в проекте участвуют сельские жители еще семи регионов Казахстана.

Министерство здравоохранения РК запустил пилотный проект «Онлайн медицина» для «обеспечения равного доступа населения, включая жителей сельских и отдалённых регионов, к качественной медицинской помощи».

Задача проекта — внедрить телемедицинские технологии для преодоления барьеров, связанных с удалённостью и нехваткой специалистов.

Проект охватывает восемь регионов страны — Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую области и город Астану.

В нём участвуют 100 медицинских организаций различного уровня. Координатором выступает Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

Ожидаемые результаты:

повышение качества и доступности медпомощи в сельских регионах;

сокращение сроков ожидания консультаций и лечения;

улучшение показателей здоровья населения;

равный доступ к медицинским услугам вне зависимости от места проживания.