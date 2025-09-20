Министерство здравоохранения РК запустил пилотный проект «Онлайн медицина» для «обеспечения равного доступа населения, включая жителей сельских и отдалённых регионов, к качественной медицинской помощи».
Задача проекта — внедрить телемедицинские технологии для преодоления барьеров, связанных с удалённостью и нехваткой специалистов.
Проект охватывает восемь регионов страны — Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую области и город Астану.
В нём участвуют 100 медицинских организаций различного уровня. Координатором выступает Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества и доступности медпомощи в сельских регионах;
- сокращение сроков ожидания консультаций и лечения;
- улучшение показателей здоровья населения;
- равный доступ к медицинским услугам вне зависимости от места проживания.
— Внедрение «Онлайн медицины» станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения, позволит жителям сельской местности получить доступ к квалифицированной медпомощи, включая консультации врачей и обследования рядом с домом, не выезжая за пределы своего района, - считают в минздраве.