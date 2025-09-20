Малая архитектурная форма была создана не только ко Дню города, а также к 30-летию Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Ассоциация деловых женщин ЗКО на День города преподнесла подарок – малую архитектурную форму в знак благодарности всем матерям, которую установили около Дворца бракосочетания.

— Два года назад на очередном форуме Ассоциации деловых женщин Казахстана присутствовали многие общественные деятели, в том числе Совет матерей ЗКО. И когда стоял вопрос о воспитании будущего поколения, о том, что сегодня, к сожалению, вопрос семейных разводов стоит на первом месте, мы поддержали идею матерей об установке в городе сооружения в виде образа матери. Потому, что испокон веков в любой нации поклонение матери занимает особое место, и вообще в жизни любого человека. Мы два года вынашивали эту идею, сами спроектировали данный образ и отдали скульптору из Астаны Нуржану Джексенбаеву, который в свою очередь в граните изобразил женщину-мать с ребенком на руках, — говорит председатель АДЖ Жанслу Туремуратова.

Малая архитектурная форма была создана не только ко Дню города, а также к 30-летию Ассоциации деловых женщин Казахстана. Это самое первое движение женщин, неправительственная организация, которая сегодня имеет статус международной, ведь в пяти государствах мира, в том числе европейских, открыты офисы. К тому же, женщины Ассоциации входят в некоторые международные организации. Меценатом проекта выступила член правления АДЖ депутат, директор ДСК «Приоритет» Жанна Кенжина.

В открытии приняли участие женщины общественных и неправительственных организаций, ветераны труда. Перерезать ленточку предоставили возможность председателю Совета матерей АНК ЗКО Шалкыме Курманалиной и президенту АДЖ Казахстана Раушан Сарсенбаевой.

— Я считаю, что подарок будущему поколению, нашему городу, нашим жителям займет достойное место. Установили МАФ перед Дворцом бракосочетания не случайно: молодожены, прежде чем зайти, смогли бы отдать дань матери, возложить цветы. Это будет еще одна новая традиция, — добавила Туремуратова.

Оксана КАТКОВА

фото автора