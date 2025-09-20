Мальчику подарили 100 гусей.

Убегавший с ведерком от гусей малыш из Актобе получил неожиданный подарок

Мальчик Керей, который прославился на весь мир после того, как его папа выложил видео, когда сын убегал с ведерком от гусей, получил неожиданный подарок - еще 100 птиц, передает NUR.KZ.

О новом подарке для мальчика в совместной публикации рассказал папа мальчика Махамбет Ермеков и председатель филиала одной из казахстанских партий Алибек Базаргалиев.

«Керей, убегавший от гусей, теперь стал хозяином гусей! Алибек Базаргалиев подарил Керею 100 гусей», - сказано в сообщении.

К слову, сейчас прославившее мальчика видео набрало почти 16 млн просмотров в аккаунте папы малыша в Instagram.









Напомним, в августе актюбинец Махамбет Ермеков снял на видео своего 3-летнего сына по имени Керей, который с ведерком убегал от стаи гусей. Видео мгновенно стало популярным по всему миру. Репост видео сделал даже знаменитый рэпер Snoop Dogg.