Аким города Мурат Байменов поздравил горожан с Днем города. Он отметил, что сегодня Уральск по праву можно назвать одним из самых красивых и динамично развивающихся городов страны. Это символ дружбы и согласия, город талантливой молодёжи и трудолюбивых людей. По его словам, благодаря единству жителей и стремлению к созиданию, Уральск с каждым годом становится всё более комфортным, уютным и современным.

— Этот день — особенный и дорогой каждому уральцу. День города — это возможность вспомнить нашу историю, оценить сегодняшние достижения и с уверенностью взглянуть в будущее. Уральск — это город с богатой историей и культурой, прекрасный уголок на берегу Урала. Наш город с каждым днём преображается и приобретает современный облик. Всё это — результат поддержки государства и вашего ежедневного труда. Наше самое большое богатство — это наше единство и согласие. Благодаря такой сплочённости и взаимоподдержке, престиж нашего города растёт. Впереди нас ждут ещё большие достижения, — сказал аким города.

Байменов пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях! Пусть наш город процветает и гордо несёт своё имя!



