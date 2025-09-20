Ущерб составил более пяти миллионов тенге.

В Уральске полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж из автомобилей. По данным Polisia.kz, он действовал ночью: разбивал стёкла припаркованных машин и забирал видеорегистраторы и другие личные вещи. Кражи происходили в июле и августе. Следствие установило его причастность к 11 случаям. Ущерб составил более пяти миллионов тенге. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что сейчас в области идут оперативно профилактические мероприятия. За два для сотрудники полиции выявили 600 грубы нарушений правил ПДД. Всего с начала года на дорогах области зарегистрировано 818 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 48 человек, свыше тысячи участников дорожного движения получили различные травмы.



